meloni da fedez a m5s e pd girano i melonez ma come al solito sbagliano mira

Alla sinistra circolano i Melonez, un termine gergale usato per riferirsi ai commenti rivolti alla premier durante l’intervista nel podcast di Fedez. La presenza della premier nel programma ha suscitato reazioni contrastanti tra i rappresentanti di M5s e Pd, che considerano alcuni passaggi come sbagliati o fuori luogo. La discussione si è concentrata sulle parole della leader politica durante l’ospitata.

Alla sinistra girano i Melonez. L’ospitata della premier da Fedez, nel suo Pulp Podcast, proprio non va giù ai progressisti. Che vogliono attaccare Giorgia ma non sanno bene a cosa appigliarsi, visto che l’ex marito della Ferragni aveva invitato anche i leader della sinistra, i quali però hanno detto di no. Ma si sa che i giallorossi non possono esimersi dalle dichiarazioni anti-Meloni, e così, con le idee un po’ confuse, sono andati comunque all’attacco. Particolarmente agguerriti i Cinque Stelle, come da tradizione della casa. Stefano Patuanelli, intervenendo in Senato sulla guerra, ha sentenziato: «Io capisco che è più importante andare da Fedez in questa fase, però forse venire in Parlamento poteva dare più dignità a quest’Aula, dove sono rappresentati i cittadini italiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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