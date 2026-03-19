Il primo ministro ha rivolto un messaggio di auguri a tutti i papà, definendoli supereroi di ogni figlio e figlia. Ha sottolineato come i padri siano figure che spronano, sostengono, aiutano e insegnano a credere nella forza dei sogni. La dichiarazione è stata fatta in occasione di una ricorrenza dedicata ai padri.

«A tutti quei papà supereroi di ogni figlio e figlia. A chi sprona, sostiene, aiuta e insegna a credere nella forza dei propri sogni. A tutti i papà vicini e lontani, ma sempre presenti, buona festa ». Inizia con un pensiero dedicato a tutti i papà del mondo il 19 marzo della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. che passerà i prossimi due giorni a Bruxelles. Meloni in Consiglio europeo dopo il CdM di ieri. Dopo il varo in C onsiglio dei Ministri di misure utili a fronteggiare i nuovi rischi di aumento dei prezzi del carburante dovuti alle conseguenze dei conflitti in Medio Oriente, infatti, la premier è volata nella capitale del Belgio per partecipare, come previsto dall’agenda, al Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Auguri a tutti i papà, supereroi di ogni figlia e figlio”

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