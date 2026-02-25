Biglietti di auguri per papà Nathan dai figli ancora ospiti della casa famiglia | Siamo tutti agitati e tristi VIDEO

Il racconto ai microfoni della trasmissione "Dentro la notizia" di Canale 5: un'ora e mezza con i suoi bambini, ma ancora tanta amarezza per la lontananza Un'ora e mezza trascorsa con i suoi bambini, che gli hanno regalato disegni e biglietti di auguri. Così, Nathan Trevallion ha passato il giorno del suo compleanno, martedì 24 febbraio. È stato lui stesso a raccontarlo ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Dentro la notizia”, condotta da Gianluigi Nuzzi. “Ho ottenuto un permesso per andare alla casa-famiglia questa mattina (ieri per chi legge, ndc), un'ora e mezza, da passare con i bambini e mia moglie. Loro sono sempre contenti quando vedono che arrivo, ma è troppo difficile quando devo andare via. Mi hanno dato un bigliettino di compleanno". "Il regalo più bello - ha aggiunto - per me è passare del tempo con i bambini. La speranza è che vengano a casa presto Siamo tutti agitati, mia moglie, io, i bambini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?Famiglia nel bosco, papà Nathan: «I miei figli sono tristi, litigano tra di loro. Non capiscono perché restano lì da soli»La famiglia di Palmoli, che ha scelto di vivere in modo “off-grid” nel bosco, ha suscitato attenzione e discussioni.

Parla Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco: “I miei figli in ansia, vogliono tornare a casa”Nathan Trevallion, noto come il papà della famiglia del bosco, esprime la sua preoccupazione per i figli, che si trovano in ansia e desiderano tornare a casa.

