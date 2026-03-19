Meloni arriva a Bruxelles per il Consiglio Europeo su Medio Oriente e Ucraina – Il video

Oggi a Bruxelles si svolge il Consiglio Europeo a cui partecipano i leader dei paesi membri dell’Unione Europea. Tra gli argomenti principali ci sono le questioni relative al Medio Oriente e all’Ucraina. La riunione si concentra sulla gestione delle tensioni internazionali e sulla coordinazione delle politiche comunitarie. La presidente del Consiglio italiano è presente all’incontro, che si svolge in un clima di attesa e discussione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 I leader dell’Unione Europea si riuniscono a Bruxelles per un Consiglio europeo, chiamato a gestire i delicati equilibri internazionali e le sfide strutturali del Continente. Il vertice si apre sotto l'ombra dell'escalation militare in Medio Oriente. I capi di Stato e di governo affronteranno la situazione in Iran e i rischi di un allargamento del conflitto, analizzando le pesanti ricadute economiche ed energetiche che ne conseguono. Resta prioritario il sostegno all'Ucraina, con un focus specifico sulla sicurezza e sulla difesa comune. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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