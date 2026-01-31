Torino blindata per Askatasuna NoTav e antagonisti | in piazza con Meloni a testa in giù

Oggi Torino si presenta con le strade chiuse e i mezzi di sicurezza rafforzati. La manifestazione nazionale a sostegno di Askatasuna attira migliaia di persone, tra antagonisti e gruppi vicini alle sigle. La polizia ha messo in campo numerose forze per evitare tensioni. In città, il clima resta teso, con molti occhi puntati sulla piazza principale.

Oggi Torino sarà una città blindata. La manifestazione nazionale a sostegno di Askatasuna potrebbe richiamare fino a 20mila persone tra antagonisti e sigle aderenti. Un sabato ad alta tensione, dunque, tra cortei, aree interdette, divieti straordinari e un dispiegamento massiccio di polizia. L'obiettivo dichiarato è protestare contro lo sgombero e la chiusura del centro sociale di corso Regina Margherita, ma il bersaglio politico è più ampio: il governo Meloni e, a livello locale, le istituzioni cittadine. Per l'occasione i movimenti antagonisti a sostegno di Askatasuna hanno creato un canale Telegram per le informazioni in diretta dal corteo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La premier Meloni è finita di nuovo sotto i riflettori per un’immagine choc: questa volta, un manifesto dei Carc, i Comitati di appoggio alle resistenze per il comunismo, mostra la sua testa capovolta.

