Referendum ad alta tensione bruciata in piazza foto di Meloni e Nordio Il Guardasigilli | Non mi intimidiscono

A una settimana dal referendum, in piazza si sono verificati episodi di tensione con manifestanti che hanno bruciato una foto di Meloni e Nordio. Il Guardasigilli ha commentato che non si lascerà intimidire. La situazione si fa sempre più calda mentre si avvicina il voto decisivo. La tensione tra i partecipanti si intensifica, portando a comportamenti fuori dal normale.

Roma, 15 marzo 2026 – A una settimana esatta dal voto, la lunga resa dei conti sul referendum entra nella sua fase finale e più spietata. I manuali di diritto hanno ormai ceduto il passo alla tattica politica: da una parte c’è chi punta a fare delle urne una spallata alla maggioranza, dall’altra chi tenta in extremis di riportare l’attenzione sul merito della separazione delle carriere. In questo scenario, i prossimi sette giorni si preannunciano cruciali per convincere la vasta platea degli indecisi, compattare le truppe e disinnescare i temutissimi franchi tiratori all’interno dei propri schieramenti. A sparigliare le carte è Giorgia Meloni, che tenta il blitz pescando a piene mani nel campo avverso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum ad alta tensione, bruciata in piazza foto di Meloni e Nordio. Il Guardasigilli: “Non mi intimidiscono” Articoli correlati Leggi anche: Al corteo di Roma bruciate foto di Meloni, scontro totale sul referendum. Nordio: non mi intimidiscono Corteo a Roma per il no al referendum, bruciata un'immagine di Meloni con Nordio. L'appell...AGI - Un'immagine che raffigurava la premier Giorgia Meloni mentre tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rappresentato con... Tutto quello che riguarda Referendum ad alta tensione bruciata in... Temi più discussi: Referendum ad alta tensione, bruciata in piazza foto di Meloni e Nordio. Il Guardasigilli: Non mi intimidiscono; Referendum, la tensione sale ancora. Sì o no, le nostre interviste; Referendum Giustizia, su Sky TG24 confronto tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi. VIDEO; Referendum sulla giustizia, voci a confronto sulla posta in gioco. Referendum ad alta tensione, bruciata in piazza foto di Meloni e Nordio. Il Guardasigilli: Non mi intimidisconoIl caso al corteo di Potere al Popolo, la condanna unanime della politica e dell’Anm. La premier rilancia il dem Ceccanti per il Sì: Andare oltre le appartenenze di partito ... quotidiano.net Referendum, la tensione sale ancora. Sì o no, le nostre intervisteParlano i costituzionalisti Filippo Pizzolato (per il No), docente all'Università di Padova e alla Cattolica, e Marco Olivetti (per il Sì), professore ... avvenire.it Minniti: «Voto libero dalle appartenenze. Si decida sul merito, il mio Sì al referendum è convinto» x.com LabTv. . Se votassi per... Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Enzo Colarusso intervista l'Avvocato Gino De Pietro. Perch votare NO facebook