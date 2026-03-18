Referendum Meloni a Pulp Podcast da Fedez | Voto è sulla giustizia non su di me se vince il no non mi dimetto - VIDEO

Durante un intervento in un episodio del Pulp Podcast, il presidente del Consiglio ha affermato che il referendum riguarda la giustizia e non lei stessa. Ha precisato che, nel caso vincesse il

"Non si vota sulla Meloni si vota sulla giustizia. Anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema", è una delle dichiarazioni contenute durante l'intervista La premier Meloni è stata intervistata da Fedez e M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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