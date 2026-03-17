Dal referendum all’Iran | Meloni si racconta a Pulp Podcast da Fedez

Da 361magazine.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio è intervenuta in una puntata speciale di Pulp Podcast, registrata a Roma e disponibile dal 19 marzo alle 13. Durante l’intervista, ha parlato del referendum e dell’Iran, affrontando vari temi senza entrare in dettagli personali. La conversazione ha visto la partecipazione del rapper Fedez, che ha condotto l’intervista. La puntata si concentra sulle sue opinioni e sui temi di attualità.

Super ospite dal rapper. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è protagonista di una puntata speciale di Pulp Podcast, registrata eccezionalmente a Roma e disponibile dal 19 marzo alle 13. Nel confronto con Fedez e Mr. Marra, la premier affronta alcuni dei temi centrali del dibattito politico e internazionale: dalla riforma della giustizia al conflitto in Medio Oriente, fino al rapporto tra Europa e Stati Uniti. Sul referendum, Meloni invita a non trasformarlo in un giudizio sul governo: secondo la premier, il voto dovrebbe concentrarsi sul merito della riforma e non diventare uno strumento di scontro politico. Tra i punti difesi, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ritenuta fondamentale per garantire maggiore imparzialità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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