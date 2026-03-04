medici in piazza sabato 7 marzo a san giovanni

Arezzo, 4 marzo 2026 – Sabato 7 marzo, il cuore d i San Giovanni Valdarno si trasformerà in un grande presidio sanitario all’aperto per l’edizione di " Medici in piazza ". Dalle 10,30 fino alle 12,30 e dalle 15 alle 17,30, piazza Cavour ospiterà una straordinaria giornata dedicata alla prevenzione gratuita, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare visite specialistiche e test diagnostici senza alcun costo. L’iniziativa è promossa congiuntamente da i Lions Club Valdarno Host e Lions Club Valdarno Masaccio con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. La manifestazione vede inoltre la partecipazione attiva del Lions Club Cortona Host, Lions club Corito Clainis, Lions Club Lucignano val D’Esse, Lions Club Valdichiana i Chiari insieme al prezioso supporto della Misericordia di San Giovanni Valdarno e Cavriglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Degrado e allarme sicurezza in Piazza Giovanni XXII a San Giovanni La Punta, la denuncia del Partito AnimalistaPiazza Giovanni XXIII, nel pieno centro cittadino e a pochi metri dal plesso scolastico di via Pisa, è ormai ridotta a un simbolo del degrado urbano.

San Giovanni. Anche a marzo la rassegna “Le Piazze del sapere”Arezzo, 04 marzo 2026 – Dal 4 al 27 marzo San Giovanni Valdarno rinnova il proprio impegno come “città che legge” con un nuovo calendario della...

