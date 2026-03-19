Furto nello stabilimento Prada rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro

Nella prima mattina, lo stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia, è stato teatro di un furto che ha portato via centinaia di paia di scarpe. I ladri sono entrati nel sito e hanno trafugato un quantitativo di merce stimato in centinaia di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Centinaia di scarpe sono state rubate all'alba dallo stabilimento Prada a Dolo, in provincia di Venezia. Un commando composto da almeno 6 persone, intorno alle 4 di notte, ha sfondato l'ingresso dello stabilimento portando via tra le 300 e le 400 paia di scarpe. Il danno economico è tuttora in corso di quantificazione così come il numero esatto di paia di scarpe rubate dallo stabilimento dove quotidianamente ne vengono prodotte 700 paia. Sul posto sono giunti i carabinieri di Dolo e del Comando provinciale di Venezia che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il commando per ostacolare o comunque tardare l'arrivo delle forze dell'ordine ha utilizzato auto rubate per bloccare le strade creando una "cinturazione" attorno allo stabilimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Furto nello stabilimento Prada, rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro Articoli correlati Colpo allo stabilimento Prada: rubate scarpe di lusso per centinaia di migliaia di euroABBONATI A DAYITALIANEWS Assalto nella notte con mezzi rubati Un furto di grande entità è stato messo a segno nelle prime ore di oggi, giovedì 19... Prada, il "commando" sfonda lo stabilimento di Dolo: rubate scarpe per migliaia di euroCentinaia di scarpe sono state rubate all'alba dallo stabilimento Prada a Dolo, in provincia di Venezia. Contenuti utili per approfondire Furto nello stabilimento Prada rubate... Discussioni sull' argomento Maxifurto allo stabilimento Prada di Dolo: rubate scarpe per centinaia di migliaia di euro; Colpo grosso allo stabilimento Max Mara: ladri rubano 200 cappotti per 300mila euro. Maxi furto da Prada a Dolo: commando porta via scarpe per centinaia di migliaia di euroI malviventi hanno sfondato l’ingresso con veicoli e bloccato le vie di accesso per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine ... rainews.it Furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia): rubate centinaia di scarpe. Commando in azione, sfondato l’ingresso dello stabilimentoIndagano i carabinieri, acquisite le immagini della videosorveglianza. Anche furgoni e auto piazzate per sbarrare la strada ai militari dell’Arma ... quotidiano.net +++ MAXI FURTO NELLO STABILIMENTO DI PRADA +++ Il blitz nella notte di giovedì 19 marzo a Dolo. Il commando ha sfondato l’ingresso della sede bloccando la via d'accesso con i furgoni. I carabinieri costretti ad arrivare sul posto a piedi - facebook.com facebook Controlli dei Carabinieri nel quartiere Tuscolano, a Roma: passata al setaccio l’area tra Piazza Ragusa e lo scalo ferroviario. Il bilancio è di 4 arresti per furto, spaccio, evasione dai domiciliari e in esecuzione di un ordine di carcerazione. L'intervento non ha ri x.com