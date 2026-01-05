Bimbo morto un anno fa in Egitto il papà di Mattia | Nulla è cambiato ma bisogna evitare che accada ancora

A un anno dalla morte di Mattia C., il padre evidenzia gap nei servizi sanitari e nei soccorsi in Egitto. Pur sottolineando che nulla è cambiato, insiste sulla necessità di migliorare le risposte per evitare tragedie simili in futuro. La sua testimonianza punta a sensibilizzare sull’importanza di responsabilità e interventi più tempestivi nel settore sanitario.

Tragedia a Curon: morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina una settimana fa - Tragedia a Curon, bimbo di 4 anni cade in piscina Lunedì 15 dicembre un bimbo di 4 anni è caduto ne ... notizie.it

Bimbo di 4 anni annega in piscina a Curon, morto dopo giorni di agonia: indagate madre e zia oltre al bagnino - Tragedia a Curon, morto il bimbo di 4 anni finito nella piscina comunale: nel registro degli indagati anche la madre e la zia del piccolo ... virgilio.it

Bimbo morto per monossido: lunedì i rilievi nella villetta di Calvagese x.com

Il bimbo di tre anni morto per un'intossicazione da monossido: indagato per omicidio colposo lo zio proprietario dell'appartamento in cui si trovava insieme alla famiglia a Calvagese della Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.