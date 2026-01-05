Bimbo morto un anno fa in Egitto il papà di Mattia | Nulla è cambiato ma bisogna evitare che accada ancora
A un anno dalla morte di Mattia C., il padre evidenzia gap nei servizi sanitari e nei soccorsi in Egitto. Pur sottolineando che nulla è cambiato, insiste sulla necessità di migliorare le risposte per evitare tragedie simili in futuro. La sua testimonianza punta a sensibilizzare sull’importanza di responsabilità e interventi più tempestivi nel settore sanitario.
A un anno dalla morte di Mattia C., 9 anni, il padre denuncia carenze sanitarie e soccorsi tardivi chiedendo responsabilità e cambiamenti. Il bimbo friulano era deceduto improvvisamente durante una vacanza con la famiglia a Marsa Alam, in Egitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
