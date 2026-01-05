Bimbo morto un anno fa in Egitto il papà di Mattia | Nulla è cambiato ma bisogna evitare che accada ancora

A un anno dalla morte di Mattia C., il padre evidenzia gap nei servizi sanitari e nei soccorsi in Egitto. Pur sottolineando che nulla è cambiato, insiste sulla necessità di migliorare le risposte per evitare tragedie simili in futuro. La sua testimonianza punta a sensibilizzare sull’importanza di responsabilità e interventi più tempestivi nel settore sanitario.

A un anno dalla morte di Mattia C., 9 anni, il padre denuncia carenze sanitarie e soccorsi tardivi chiedendo responsabilità e cambiamenti. Il bimbo friulano era deceduto improvvisamente durante una vacanza con la famiglia a Marsa Alam, in Egitto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

bimbo morto anno faBimbo morì un anno fa in Egitto, la famiglia 'nulla è cambiato' - "A un anno dalla morte di nostro figlio non c'è stata alcuna assunzione di responsabilità né alcun miglioramento concreto delle condizioni sanitarie". ansa.it

