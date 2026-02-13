Crans-Montana la mamma che aggredito i Moretti | Mi fanno solo rabbia Mio figlio è morto bruciato vivo

Gulcin Kaya, madre di Taylan, morto a 18 anni nel rogo del Constellation di Crans-Montana, ha aggredito ieri i proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, urlando e piangendo, chiedendo verità e giustizia dopo aver dichiarato che i loro comportamenti “le fanno solo rabbia” e ricordando che suo figlio è morto bruciato vivo.

Gulcin Kaya è la madre di Taylan, morto a 18 anni nel rogo del Constellation di Crans-Montana. Ieri ha affrontato i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti tra urla e lacrime: "Vogliamo verità e giustizia". In aula, le scuse dei coniugi non bastano. "Di notte dormo poco, è difficile. Sono distrutta".🔗 Leggi su Fanpage.it

Jacques e Jessica Moretti sono arrivati questa mattina a Sion per rispondere alle domande degli inquirenti sul loro locale, il discobar coinvolto nella sparatoria di Capodanno.

A Crans-Montana, il figlio adottivo dei Moretti spiega cosa è successo durante l’intervento di rianimazione di Cyane.

