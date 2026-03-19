Attilio Fontana ha espresso la sua fiducia a Umberto Bossi, sottolineando che anche in merito a Roma riteneva che Bossi avesse avuto ragione. In passato, Fontana aveva difeso Bossi da Matteo Salvini, commentando che non si doveva parlare di espulsione, poiché Bossi è il fondatore del movimento. A Milano, è stato ricordato che Fontana ritiene ancora che Bossi avesse visto giusto.

Milano – L’Umberto, evocato anche nel foyer: “A distanza di tempo mi viene da dire che, come in tutti gli altri casi, Bossi aveva visto giusto”. La Prima della Scala chiudeva tra gli applausi, era il dicembre scorso, e Attilio Fontana notava le assenze nel palco reale. Roma aveva dato buca. La grande diserzione del governo nel giorno solenne della stagione lirica ambrosiana: “Ce ne faremo una ragione, noi viviamo bene anche da soli”. Lo diceva l’Umberto e negli ultimi tempi lo andava ripetendo Fontana: “Roma vive la Lombardia con fastidio, il Nord è antipatico perché qui le cose funzionano”. Non deve stupire, dunque, il “dolore grande” provato dall’Attilio nel ricordare il maestro: “La notizia della morte mi riempie di tristezza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attilio Fontana e la fedeltà a Umberto Bossi: “Su Roma ci aveva visto giusto”. Quando lo difese da Salvini: “Espulsione? Non scherziamo, è il fondatore”

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