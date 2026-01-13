Kooyong Classic 2026 Matteo Berrettini liquida Learner Tien in due set

Il Kooyong Classic 2026, torneo di preparazione agli Australian Open, si è aperto con una vittoria di Matteo Berrettini. Il tennista italiano ha superato Learner Tien con un risultato di 6-2, 6-2 in poco più di un’ora, segnando un buon inizio per la sua partecipazione alla stagione australiana. La manifestazione si svolge a Melbourne e rappresenta un momento importante di allenamento e test prima del grande torneo.

Il Kooyong Classic 2026, torneo d'esibizione in preparazione agli Australian Open 2026 di tennis, scattato a Melbourne, in Australia, nella notte italiana, inizia al meglio per i colori azzurri: Matteo Berrettini liquida lo statunitense Learner Tien con un duplice 6-2 in un'ora e sei minuti di gioco. Domani non giocheranno italiani, mentre lo stesso romano potrebbe tornare in campo giovedì, nell'ultima giornata della manifestazione. Nel primo set Berrettini opera subito il break nel game d'apertura, complice un doppio fallo di Tien ai vantaggi, e conferma lo strappo a quindici, portandosi sul 2-0.

