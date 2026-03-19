Mattarella | tocca a Ue dire no a conflitti e perenne instabilità

Il presidente della Repubblica ha affermato che spetta all’Europa decidere di opporsi alla crescente instabilità e ai conflitti, sottolineando la necessità di mantenere un approccio cooperativo tra gli Stati. Durante un evento a Salamanca, ha evidenziato come la regione debba resistere alla tendenza a sostituire il modello multilaterale con una visione più competitiva e contrattualistica.

Salamanca, 19 mar. (askanews) – “Cosa può fare l’Europa a fronte della recessione del modello cooperativo multilaterale nella gestione dei rapporti tra gli Stati? Accettare che esso venga soppiantato da una visione contrattualistica fondata sulla competizione? Tocca all’Europa saper dire di no. Dire di no all’ampliamento dei conflitti, a una perenne instabilità, con la moltiplicazione dei fronti di crisi”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio magistralis per il dottorato Honoris Causa conferitagli dall’Università di Salamanca. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Ingino, l’azienda ortofrutticola irpina si rinnova: bond da 5 mln con. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Cultura: Mattarella, 'perenne modernità opera Deledda' Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal Nobel di Grazia Deledda: “Perenne modernità opera”(Adnkronos) – “Quest’estate, nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni...