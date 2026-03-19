Il Presidente della Repubblica ha tenuto una lezione all'università di Salamanca, in Spagna, davanti al re Filippo VI, ricevendo una laurea honoris causa. Durante l'evento, ha affermato che l’Europa è essenziale per mantenere la pace e ha invitato a saper resistere ai conflitti e all’instabilità costante. La cerimonia si è svolta in un clima formale e di grande attenzione.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato una una lectio magistralis all'università di Salamanca (Spagna), alla presenza del re di Spagna Filippo VI, dove gli è stata conferita una laurea honoris causa. Dalle sue parole è emersa chiaramente l'esortazione, rivolta ai leader europei, a riprendersi il proprio ruolo a livello internazionale. "Dobbiamo ritrovare l'ambizione dei leader che, nel 1951, nel preambolo del Trattato della Comunità del carbone e dell'acciaio, posero queste parole: 'Convinti che il contributo che un'Europa organizzata e viva può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella: "Europa indispensabile per la pace. Sappia dire no ai conflitti e alla perenne instabilità"

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