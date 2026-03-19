Mattarella | Ue dica no ad ampliamento conflitti e perenne instabilità

Il presidente della Repubblica ha invitato l’Unione Europea a opporsi all’ampliamento dei conflitti e alla stabilità duratura, sottolineando che l’ordine internazionale è intrinsecamente in evoluzione. Ha osservato come nuovi attori emergano sulla scena globale e come si presentino sfide diverse, evidenziando la necessità di mantenere un approccio vigile e deciso di fronte ai cambiamenti in corso.

“L’ordine internazionale è, per sua natura, dinamico, nuovi protagonisti si affacciano, nuove sfide si presentano. Cosa può fare l’ Europa a fronte della recessione del modello cooperativo multilaterale nella gestione dei rapporti tra gli Stati? Accettare che esso venga soppiantato da una visione contrattualistica fondata sulla competizione? Tocca all’Europa saper dire di no. Dire di no all’ampliamento dei conflitti, a una perenne instabilità, con la moltiplicazione dei fronti di crisi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della lectio magistralis pronunciata all’ Università di Salamanca dopo aver ricevuto l’onorificenza accademica di dottore honoris causa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella: "Ue dica no ad ampliamento conflitti e perenne instabilità" Articoli correlati Leggi anche: Mattarella: tocca a Ue dire no a conflitti e perenne instabilità Mattarella: "Europa indispensabile per la pace. Sappia dire no ai conflitti e alla perenne instabilità"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato una una lectio magistralis all'università di Salamanca (Spagna), alla presenza del... Mattarella: Ue dica no ad ampliamento conflitti e perenne instabilità Approfondimenti e contenuti su Mattarella Ue dica no ad ampliamento... Temi più discussi: Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa: L'Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran; Meloni spiazzata da intruso sul palco: Aspetto dimissioni di Mattarella; Italia, referendum giustizia: guida al voto, cosa cambierebbe se dovesse vincere il sì?; Stretto di Hormuz bollente. Meloni: Lavoriamo per la de-escalation. Mattarella: No alla guerra. Mattarella: Ue dica no ad ampliamento conflitti e perenne instabilità(LaPresse) - L'ordine internazionale è, per sua natura, dinamico, nuovi protagonisti si affacciano, nuove sfide si presentano. Cosa può fare l'Europa a fronte della recessione del modello cooperativo ... ilmattino.it Iran, Mattarella in Spagna: L’Europa dica no all’ampliamento dei conflittiIl presidente della Repubblica in Spagna: nella lectio magistralis all'Università si Salamanca un appello all'Ue: Ritrovi l'ambizione del 1951, è indispensabile per la pace ... dire.it "L’Europa deve saper dire di no all’ampliamento dei conflitti, a una perenne instabilità, con la moltiplicazione dei fronti di crisi". A dirlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo durante la cerimonia di consegna del dottorato Honori - facebook.com facebook "L'Europa deve dire no all'ampliamento del conflitto. Stop all'uso della forza". Un monito che arriva dal Presidente della Repubblica Mattarella, oggi a Salamanca dove ha ricevuto una laurea honoris causa alla presenza di Re Felipe x.com