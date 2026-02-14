Il presidente Mattarella ha dichiarato che, durante le sue vacanze estive, ha portato in montagna diversi libri, tra cui alcune opere di Grazia Deledda. La scelta nasce dal desiderio di riscoprire la scrittrice sarda, considerata una delle voci più autentiche della letteratura italiana. Sono stati momenti di relax, ma anche di riflessione sulla sua capacità di rappresentare la cultura della Sardegna con passione e autenticità.

Nuoro, 14 feb. (Adnkronos) - "Quest'estate, nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere. Tra questi due di Grazia Deledda: 'Il vecchio della montagna' e 'Canne al vento'. Li avevo letti da giovane studente, il che vuol dire molti decenni addietro, e ho ritrovato le medesime emozioni, le stesse impressioni che allora avevo registrato, trovandone conferma della modernità, vorrei aggiungere della perenne modernità dell'opera di Grazia Deledda". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Nuoro alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cultura: Mattarella, 'perenne modernità opera Deledda'

Roma, 13 feb (Adnkronos) - Mattarella, visitando Cortina e Milano per le Olimpiadi, ha annunciato che domani si recherà a Nuoro per rendere omaggio a Grazia Deledda, premio Nobel della letteratura.

Buenos Aires, capitale dell’Argentina, è una città vibrante che unisce tradizione e modernità.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Cultura: Mattarella, 'perenne modernità opera Deledda'Nuoro, 14 feb. (Adnkronos) - Quest'estate, nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere. Tra quest ... iltempo.it

L'Aquila Capitale della Cultura 2026, Mattarella: La cultura è strumento di paceLa cultura è strumento principe di dialogo e quindi di pace. A dirlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura di L'Aquila Capitale della ... tg24.sky.it

#Conti, #Pausini e i #Big di #Sanremo da #Mattarella. Per la prima volta, il #Festival entra al #Quirinale, suggellando il legame tra cultura popolare e istituzioni facebook

Post Edited: Mattarella “Cultura è risposta indispensabile di fronte a rischi di barbarie” x.com