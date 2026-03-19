Mattarella | Riemergono insofferenza a regole e sovranismo assoluto

Il presidente ha commentato la crescente insofferenza alle regole e il sovranismo assoluto, sottolineando come le violazioni sistematiche dei diritti umani, sostenute dal tentativo di marginalizzare le Nazioni Unite, indeboliscano l’efficacia dell’ordine internazionale e dei suoi principi. La sua dichiarazione mette in evidenza le tensioni attuali tra il rispetto delle norme e le spinte nazionalistiche.

“La frequenza di violazioni sistematiche dei diritti umani, favorite dal tentativo di rendere marginali le Nazioni Unite, affievolisce l’efficacia dell’ordine internazionale e dei suoi principi. Una condizione che ha finito per favorire l’attuale controtendenza, rispetto allo spirito di San Francisco, e che vede il riemergere di una insofferenza crescente rispetto alle regole pattuite e agli impegni che ne derivano, liberamente sottoscritti dagli Stati. Questo avviene in nome di un presunto sovranismo assoluto, che si manifesta immemore di dove possa condurre il Leviatano invocato da Hobbes”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della lectio magistralis pronunciata all’U niversità di Salamanca dopo aver ricevuto l’onorificenza accademica di dottore honoris causa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella: "Riemergono insofferenza a regole e sovranismo assoluto" Articoli correlati Leggi anche: Mattarella: c’è presunto sovranismo assoluto e insofferenza a regole pattuite Mattarella: «Sovranismo assoluto insofferente alle regole. Tocca all’Europa saper dire di No»“L’ordine internazionale è, per sua natura, dinamico, nuovi protagonisti si affacciano, nuove sfide si presentano. Tutto quello che riguarda Mattarella Riemergono insofferenza a... Mattarella: Riemergono insofferenza a regole e sovranismo assoluto(LaPresse) La frequenza di violazioni sistematiche dei diritti umani, favorite dal tentativo di rendere marginali le Nazioni Unite, ... stream24.ilsole24ore.com Mattarella: «Tocca a Ue saper dire no ad ampliamento conflitti e perenne instabilità»«La frequenza di violazioni sistematiche dei diritti umani, favorite dal tentativo di rendere marginali le Nazioni Unite, affievolisce ... msn.com