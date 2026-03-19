Mattarella | c’è presunto sovranismo assoluto e insofferenza a regole pattuite

Il presidente della Repubblica ha evidenziato come ci siano casi di presunto sovranismo assoluto e insofferenza alle regole pattuite. Durante un intervento a Salamanca, ha fatto notare che le violazioni sistematiche dei diritti umani, spesso alimentate dal tentativo di marginalizzare le Nazioni Unite, indeboliscono l’efficacia dell’ordine internazionale e dei suoi principi.

Salamanca, 19 mar. (askanews) – “La frequenza di violazioni sistematiche dei diritti umani, favorite dal tentativo di rendere marginali le Nazioni Unite, affievolisce l’efficacia dell’ordine internazionale e dei suoi principi. Una condizione che ha finito per favorire l’attuale controtendenza, rispetto allo spirito di San Francisco, e che vede il riemergere di una insofferenza crescente rispetto alle regole pattuite e agli impegni che ne derivano, liberamente sottoscritti dagli Stati. Questo avviene in nome di un presunto sovranismo assoluto, che si manifesta immemore di dove possa condurre il Leviatano invocato da Hobbes”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio magistralis per il dottorato Honoris Causa conferitagli dall’Università di Salamanca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Mattarella: “Cancellando regole condivise si torna a barbarie”Antonio Tajani ha da poco ripercorso, nella sala degli Specchi del Quirinale, avendo di fronte i giovani diplomatici, i diversi fronti di un contesto... Mattarella: “Cancellando le regole condivise si torna a barbarie”Antonio Tajani ha da poco ripercorso, nella sala degli Specchi del Quirinale, avendo di fronte i giovani diplomatici, i diversi fronti di un contesto... Aggiornamenti e notizie su Mattarella c'è presunto sovranismo... Discussioni sull' argomento Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa: L'Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra in Iran; Sale sul palco e dice a Meloni aspetto dimissioni di Mattarella, premier imbarazzata: Digos lo identifica. Mattarella: c'è presunto sovranismo assoluto e insofferenza a regole pattuiteSalamanca, 19 mar. (askanews) - 'La frequenza di violazioni sistematiche dei diritti umani, favorite dal tentativo di rendere marginali le ... notizie.tiscali.it Mattarella: Fondamenta Ue non cederanno a chi vuole smantellare l'EuropaLa lectio magistralis del capo dello Stato all'università di Salamanca: Sovranismo assoluto insofferente alle regole ... repubblica.it #Mattarella: fondamenta solide della Ue non cederanno a chi vuole smantellarla - facebook.com facebook #Mattarella a #Salamanca saluta gli studenti italiani in #Erasmus x.com