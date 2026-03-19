Mattarella | Sovranismo assoluto insofferente alle regole Tocca all’Europa saper dire di No

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il sovranismo assoluto mostra insofferenza verso le regole internazionali e ha sottolineato che spetta all’Europa assumersi la responsabilità di opporsi. Ha inoltre osservato che l’ordine internazionale è intrinsecamente dinamico, con nuovi protagonisti che emergono e nuove sfide che si presentano.

“L’ordine internazionale è, per sua natura, dinamico, nuovi protagonisti si affacciano, nuove sfide si presentano. Cosa può fare l’Europa a fronte della recessione del modello cooperativo multilaterale nella gestione dei rapporti tra gli Stati? Accettare che esso venga soppiantato da una visione contrattualistica fondata sulla competizione? Tocca all’Europa saper dire di no”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lectio magistralis all’università di Salamanca. “La frequenza di violazioni sistematiche dei diritti umani, favorite dal tentativo di rendere marginali le Nazioni Unite, affievolisce l’efficacia dell’ordine internazionale e dei suoi principi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mattarella: «Sovranismo assoluto insofferente alle regole. Tocca all’Europa saper dire di No» Articoli correlati Leggi anche: Mattarella: c’è presunto sovranismo assoluto e insofferenza a regole pattuite Leggi anche: Mattarella: tocca a Ue dire no a conflitti e perenne instabilità Una raccolta di contenuti su Mattarella Sovranismo assoluto... Mattarella: c'è presunto sovranismo assoluto e insofferenza a regole pattuiteSalamanca, 19 mar. (askanews) - 'La frequenza di violazioni sistematiche dei diritti umani, favorite dal tentativo di rendere marginali le ... notizie.tiscali.it Mattarella: Fondamenta Ue non cederanno a chi vuole smantellare l'EuropaLa lectio magistralis del capo dello Stato all'università di Salamanca: Sovranismo assoluto insofferente alle regole ... repubblica.it