Mattarella laurea ad honorem a Salamanca | Senza Italia e Spagna non si può comprendere l’Europa

Il presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia all’Università di Salamanca, dove ha ricevuto la laurea ad honorem. Durante la lectio magistralis, ha affermato che senza l’Italia e la Spagna non si può comprendere appieno l’Europa. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera formale, con il presidente che ha espresso il suo pensiero sulla relazione tra i due paesi e il continente europeo.

“Senza la Spagna e l’Italia non si può comprendere l’Europa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della lectio magistralis pronunciata all’Università di Salamanca dopo aver ricevuto l’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa. Nel dialogo tra gli studiosi di Salamanca e gli omologhi italiani, “si può rinvenire un ampio contributo alla formazione della cultura europea come la conosciamo oggi. In essa, infatti, le relazioni tra Spagna e Italia rappresentano uno degli assi portanti. Lungo un arco temporale che si estende dall’antichità romana fino all’età contemporanea, i nostri Paesi hanno condiviso strutture istituzionali, modelli culturali e dinamiche politiche che ne hanno profondamente influenzato la rispettiva evoluzione storica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella, laurea ad honorem a Salamanca: “Senza Italia e Spagna non si può comprendere l’Europa” Articoli correlati Il presidente Mattarella a Firenze: come si svolgerà la consegna della laurea ad honoremFirenze, 9 marzo 2026 – ll presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà ospite dell'Università di Firenze domani, martedì 10 marzo, per il... Mattarella, laurea ad honorem a Firenze: “Non lasciamo che si realizzi la regressione verso la tirannide”A Sergio Mattarella è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato da parte dell’Università di Firenze,... Una raccolta di contenuti su Senza Italia Temi più discussi: Mattarella riceve laurea ad honorem in Politica e istituzioni per 150esimo Cesare Alfieri di Firenze; Laurea ad honorem a Mattarella: Incarna una politica al servizio delle persone; Mattarella, laurea ad honorem a Firenze: Non lasciamo che si realizzi la regressione verso la tirannide; L’altolà di Mattarella: Non torni la tirannide. Laurea ad honorem a Mattarella: Incarna l’ideale di una politica al servizio delle personeIl Presidente Mattarella ha ricevuto la laurea magistrale ad honorem in Politica, istituzioni e mercato, presso l'Università di Firenze. Nella motivazione il ruolo svolto dal Capo dello Stato, che r ... ildigitale.it Laurea ad honorem a Mattarella: Baluardo della democrazia. La standing ovation al MaggioPrima la cerimonia a teatro con l’Università, poi il tour all’Istituto storico della Resistenza. La sua raccomandazione: Non lasciamo che il mondo regredisca e torni alla tirannide. lanazione.it Italia, record negativo: 16 stagioni senza vincere la Champions. E’ la striscia più lunga di sempre. L'ultima fu l'Inter del Triplete nel 2009/10: da allora quattro finali per i club di Serie A, ma nessun successo x.com Da due settimane "in giro" nel Mediterraneo: la nave danneggiata e senza equipaggio si era prima avvicinata a Italia e Malta. Il rischio è un disastro ecologico. Tutti gli aggiornamenti su RaiNews.it - facebook.com facebook