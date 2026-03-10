Mattarella laurea ad honorem a Firenze | Non lasciamo che si realizzi la regressione verso la tirannide

L’università di Firenze ha conferito a Sergio Mattarella una laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato durante le celebrazioni dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche ‘Cesare Alfieri’. Durante la cerimonia, Mattarella ha pronunciato un discorso in cui ha affermato di non voler permettere che si realizzi una regressione verso la tirannide. La laurea è stata assegnata nel contesto delle celebrazioni ufficiali dell’ateneo.

A Sergio Mattarella è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato da parte dell' Università di Firenze, nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche 'Cesare Alfieri. Il presidente della Repubblica, durante il suo discorso al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ha parlato della guerra in corso in Medio Oriente e ha fatto riferimento ai padri costituenti che indicarono pace come obiettivo relazioni internazionali. Mattarella: "C'è la pretesa di agire al di fuori delle regole". "Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la Seconda Guerra Mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati.