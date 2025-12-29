Il Master di II livello “Educare negli Istituti Penitenziari” dell’Università eCampus offre una formazione specializzata per docenti e professionisti impegnati nella rieducazione e nel reinserimento sociale. Il percorso si rivolge a chi desidera approfondire le metodologie e le competenze necessarie per operare efficacemente nel contesto penitenziario, contribuendo al processo di riabilitazione e integrazione dei detenuti.

Il nuovo Master di II livello “Educare negli Istituti Penitenziari” dell’Università eCampus nasce con l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate nel campo dell’educazione e della formazione all’interno del sistema penitenziario.Un percorso unico, che unisce competenza pedagogica, sensibilità sociale e strumenti operativi, per trasformare la docenza in carcere in un autentico motore di cambiamento e . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Master di II livello eCampus, Educare negli istituti penitenziari. Formare docenti e professionisti per la rieducazione e il reinserimento sociale; I nuovi master dell'Università eCampus, percorsi ideali per docenti già abilitati o specializzati che potranno avere il riconoscimento di 30 CFU.

