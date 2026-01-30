Università al via a Roma XVIII edizione del Master di II livello in Homeland Security

Questa mattina a Roma è iniziata la XVIII edizione del Master di II livello in Homeland Security, organizzato dall’Università Campus Bio-Medico. Durante l’inaugurazione, docenti e professionisti hanno preso la parola davanti a studenti e addetti ai lavori, pronti a affrontare un percorso formativo che si concentra sulla sicurezza nazionale e la protezione del territorio. La cerimonia si è svolta nella sede universitaria, con tanti giovani pronti a specializzarsi in un settore sempre più strategico.

Si è svolta all'Università Campus Bio-Medico di Roma l'inaugurazione della XVIII edizione del "Master Universitario di II livello in Homeland Security" di UCBM Academy alla presenta dei massimi esperti del settore. Il Master rappresenta un punto di riferimento per istituzioni e aziende per il reperimento di figure specializzate nella prevenzione e gestione delle minacce cyber.

