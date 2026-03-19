In un edificio di San Martino Siccomario, un centro massaggi è stato chiuso dopo una denuncia. Le autorità hanno riscontrato che i locali erano in condizioni di scarsa igiene, con sporcizia a terra e ambienti poco adeguati. È stato inoltre applicato un maxi multa per attività illegali svolte all’interno della struttura. La targa sulla porta indicava un centro di massaggi, ma l’ispezione ha svelato tutt’altro.

San Martino Siccomario (Pavia) – La targa sulla porta diceva che in quei locali c’era un centro massaggi, ma all’interno poco faceva pensare che in quell’esercizio commerciale si praticassero effettivamente dei massaggi. I carabinieri della locale stazione dei carabinieri, insieme ai loro colleghi del Nucleo ispettorato lavoro di Pavia e del Nas di Cremona, infatti, hanno denunciato il titolare per violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per gravi carenze igienico-sanitarie. All’esercizio commerciale i militari sono arrivati casualmente, durante i servizi di controllo condivisi in sede di comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica che sono stati predisposti a livello provinciale a carico dei ristoranti e degli altri locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massaggi nell’illegalità e tra la sporcizia a terra: denuncia e maxi multa

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