Coca e oppiacei nello studio di tattoo non in regola | maxi multa da 15mila euro e una denuncia

Nell’ambito di controlli mirati, uno studio di tattoo non in regola è stato sequestrato. Durante l’ispezione sono state trovate sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e oppiacei, portando alla chiusura dell’attività, a una multa di 15.000 euro e a una denuncia penale. L’intervento evidenzia l’importanza di rispettare le normative vigenti per garantire la sicurezza e la legalità nel settore.

Studio chiuso, una maxi multa da 15mila euro e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il risultato di un controllo della polizia locale di Milano in un negozio di piercing-tatuaggi di via Varchi a Milano, accertamento scattato nella giornata di lunedì 19.

