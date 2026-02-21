Martina Colombari fotografata in bagno dal marito Billy lo scatto intimo sui social | Amore non ti muovere

Martina Colombari condivide suo social una foto scattata dal marito Alessandro Costacurta che la ritrae in bagno, con addosso solo una vestaglia. Centinaia di commenti in poco tempo: "Le trentenni mute".🔗 Leggi su Fanpage.it

Billy Costacurta, chi è il marito di Martina Colombari e i tradimentiBilly Costacurta è noto per essere il marito di Martina Colombari, con cui condivide una lunga storia d’amore iniziata prima del matrimonio nel 2004.

Martina Colombari a Verissimo: “Le difficoltà di Achille hanno reso me e Billy più uniti”Martina Colombari ha recentemente partecipato a Verissimo, condividendo come le difficoltà di Achille abbiano rafforzato il rapporto con Billy.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Achille Costacurta, la foto in palestra con mamma Martina Colombari; Martina Colombari ha trovato casa a Roma: perché lascia Milano; L.B.M. 1911 e Martina Colombari: la forza silenziosa del tailleur contemporaneo; Martina Colombari: La Tv ha bisogno di idee e volti nuovi. A teatro sono più autentica e il pubblico ha meno pregiudizi.

Martina Colombari trasloca a Roma e svela perché ha lasciato MilanoMartina Colombari si trasferisce a Roma: lascia Milano, dove ha costruito carriera e famiglia, ma resta forte il legame con la città che le ha dato tutto ... corrieredellosport.it

“Capivo che non era solo un ragazzino birichino” Con queste parole Martina Colombari ha raccontato la diagnosi di ADHD ricevuta dal figlio Achille solo due anni fa. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività può manifestarsi con sintomi diversi, che spess - facebook.com facebook