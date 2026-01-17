Billy Costacurta chi è il marito di Martina Colombari e i tradimenti

Billy Costacurta è noto per essere il marito di Martina Colombari, con cui condivide una lunga storia d’amore iniziata prima del matrimonio nel 2004. La coppia ha un figlio, Achille, nato nello stesso anno. In questo articolo si analizzeranno i dettagli della loro relazione, inclusi eventuali episodi di tradimento, nel rispetto della privacy e della verità.

Martina Colombari e il marito Billy Costacurta stanno insieme da tantissimi anni: la loro storia d’amore è stata impreziosita nel 2004 con il matrimonio e, nello stesso anno, è nato anche il loro unico figlio, Achille. Negli anni ’90 è stata legata al grande sciatore Alberto Tomba, una relazione che all’epoca fece parlare molto. Dopo quella storia è arrivato l’amore vero con Alessandro “Billy” Costacurta, ex difensore del Milan dei campioni e oggi opinionista sportivo. I due si sono sposati nel 2004 e nello stesso anno è nato il loro unico figlio, Achille. Il matrimonio ha vissuto momenti intensi e anche qualche crisi: entrambi hanno ammesso di essersi allontanati e di aver vissuto brevi relazioni al di fuori della coppia, ma quel periodo difficile sembra proprio essere diventato in un’occasione per ritrovarsi più uniti di prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Billy Costacurta, chi è il marito di Martina Colombari e i tradimenti Leggi anche: Martina Colombari, Billy Costacurta e i presunti tradimenti, il rapporto con Achille e il bodyshaming: «Un corpo magro diventa un "cattivo esempio"» Leggi anche: Chi è Achille Costacurta, il figlio di Billy e Martina Colombari: la sua storia fragile Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Billy Costacurta, chi è il papà di Achille e marito di Martina Colombari/ La sua carriera nel Milan - Alessandro ‘Billy’ Costacurta è stato uno dei grandi campioni di calcio militante nel Milan: sua moglie è Martina Colombari con la quale ha avuto Achille ... ilsussidiario.net

