Marnate il triste record del Nizzy’s Bar | con l’ultima intrusione sono 50 i furti subiti

Nella notte, il Nizzy’s Bar di Marnate ha subito un nuovo furto, portando a 50 il totale degli episodi registrati nel corso degli ultimi mesi. Il locale, gestito dal consigliere comunale Luca Vergani, ha affrontato questa ondata di intrusioni che ha causato già notevoli difficoltà. La serie di furti continua a rappresentare un problema ricorrente per il locale nel piccolo centro varesino.

Marnate (Varese), 19 marzo 2026 - Ancora un furto al Nizzy’s Bar di Marnate. L’episodio, avvenuto la scorsa notte è solo l’ultimo di una lunga serie che sta mettendo a dura prova il titolare del locale, Luca Vergani, anche consigliere comunale. Da quando il bar ha aperto, infatti, si contano oltre cinquanta intrusioni: un dato impressionante, che lo stesso Vergani definisce senza mezzi termini “un record di cui farei volentieri a meno”. Anche questa volta i malviventi sono riusciti a introdursi all’interno del locale forzando la finestra del bagno. Fortunatamente, almeno da un primo controllo, non sembrerebbero essere stati portati via oggetti o denaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marnate, il triste record del Nizzy’s Bar: con l’ultima intrusione sono 50 i furti subiti Articoli correlati Ciclisti, il triste record lombardo: un morto a settimana in bicicletta, boom di vittime tra gli over 50Milano, 14 gennaio 2026 – Un ciclista a settimana, deceduto sulle strade lombarde mentre usava le due ruote. Porto d'armi dopo i furti subiti: "Sono in pericolo". I giudici negano la pistola all'imprenditoreNiente porto d’armi per difesa personale per un imprenditore del Casertano, titolare di una caffetteria–gelateria con ristorante, sala eventi e area...