Ciclisti il triste record lombardo | un morto a settimana in bicicletta boom di vittime tra gli over 50

Ogni settimana, in Lombardia, si registra almeno un decesso di ciclista sulle strade, con un incremento delle vittime tra gli over 50. Un dato che evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza e sensibilizzare gli utenti sulla tutela durante gli spostamenti in bicicletta. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per ridurre il numero di incidenti e garantire una mobilità più sicura per tutti.

Milano, 14 gennaio 2026 – Un ciclista a settimana, deceduto sulle strade lombarde mentre usava le due ruote. Sono 48 i ciclisti morti nel 2025 a causa di incidenti stradali in Lombardia, in aumento rispetto ai 34 del 2024. La regione mantiene il suo primato a livello nazionale, considerando che in Italia sono 222 gli utenti a due ruote deceduti, secondo l'Osservatorio Ciclisti Asaps-Sapida ta. Tra le province lombarde, la maglia nera va a Brescia, con ben 9 decessi: qui l'anno è iniziato già con una vittima, Livio Zanini, investito mentre attraversava la carreggiata in bici, a Palazzolo sull'Oglio, il 5 gennaio.

