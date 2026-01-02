Porto d' armi dopo i furti subiti | Sono in pericolo I giudici negano la pistola all' imprenditore
Un imprenditore del Casertano, vittima di ripetuti furti, aveva richiesto il porto d’armi per proteggersi. Tuttavia, i giudici hanno respinto la sua domanda, ritenendo che non sussistano i requisiti necessari. La decisione si inserisce nel quadro delle norme che regolamentano il rilascio delle autorizzazioni di porto d’armi per motivi di sicurezza personale.
Niente porto d’armi per difesa personale per un imprenditore del Casertano, titolare di una caffetteria–gelateria con ristorante, sala eventi e area piscina. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha infatti respinto il ricorso presentato contro il diniego della Prefettura di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
