Napoli Maria Laura Iovino derubata di borse di lusso dal fidanzato | Mancano anche un Rolex e anelli di diamanti è stato bruttissimo

Una giovane donna di Napoli ha denunciato di essere stata derubata da parte del suo fidanzato, che le ha sottratto quattro borse di lusso, un Rolex e alcuni anelli di diamanti. La ragazza ha raccontato che l’uomo ha tentato di rivendere gli oggetti in un negozio specializzato in prodotti vintage. La vicenda si è svolta recentemente e sembra aver coinvolto anche altri beni di valore.

Parla la ragazza alla quale il fidanzato ha rubato quattro borse di lusso cercando di rivenderle in un negozio specializzato in prodotti vintage. Maria Laura Iovino, 27enne napoletana, si rivolge a Il Mattino per raccontare come ha scoperto di essere stata derubata e truffata dall'uomo che credeva la amasse. E rivela un dettaglio inedito: «Da casa manca anche un Rolex, che i miei genitori mi regalarono per il 18esimo compleanno, un anello che apparteneva a mia nonna e che lei mi ha lasciato e altri gioielli di valore».