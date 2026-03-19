Marco Giampaolo ha deciso di tornare sulla panchina della Cremonese per guidare la squadra in una nuova stagione. Dopo aver passato diversi anni lontano dalla massima serie, l’allenatore ha accettato di riprendere il suo incarico, con l’obiettivo di migliorare i risultati e rilanciare la squadra. La Cremonese cerca di risalire la classifica con il suo ritorno.

Per tornare ad assaporare la Serie A, ormai più di un decennio fa, Marco Giampaolo si era trovato costretto a prendere la rincorsa. Era reduce da due esoneri a Catania (sostituito niente meno che da Diego Pablo Simeone) e a Cesena, quindi era arrivata la tragicomica esperienza di Brescia, con le dimissioni rassegnate dopo una manciata di giornate e una gazzarra indegna generata dal suo gesto, che portò addirittura a interessarsi del caso il programma tv “Chi l’ha visto?” perché si riteneva che fosse scappato dalla città dalla mattina alla sera senza aver dato notizia di sé. A 14 mesi da quell’incidente diplomatico, Giampaolo si era così rifugiato nell’incarico arrivato, a stagione in corso, a Cremona, ripartendo dall’allora Lega Pro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Marco Giampaolo prova a ridare una nuova speranza a sé e alla Cremonese

Articoli correlati

Leggi anche: Marco Giampaolo nuovo allenatore della Cremonese

Cremonese, esonerato Davide Nicola: il crollo nelle ultime 15 partite. Arriva Marco GiampaoloNiente più dubbi, anche perché il rendimento di soli 4 punti in 15 partite (con una vittoria che manca da inizio dicembre) sono davvero troppo pochi...

Tutto quello che riguarda Marco Giampaolo

Temi più discussi: Calcio, la Cremonese esonera Davide Nicola: arriva Giampaolo; Come giocherà la Cremonese con Giampaolo: modulo, titolari e probabile formazione del nuovo allenatore; Marco Giampaolo nuovo allenatore della Cremonese; Primo allenamento per Giampaolo: al via la nuova avventura con la Cremonese.

Cremonese: Marco Giampaolo è arrivato al Centro Sportivo ArvediMarco Giampaolo è arrivato al Centro Sportivo Giovanni Arvedi per la firma sul contratto che lo legherà nuovamente alla ... cremonaoggi.it

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della CremoneseMancava solo l’ufficialità, ora è arrivata, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Cremonese. A comunicarlo è lo stesso ... cremonaoggi.it

Marco Giampaolo ha diretto ieri il primo allenamento presso il centro sportivo "Giovanni Arvedi". Il mister è già focalizzato per dare una scossa alla sua nuova squadra, la Cremonese. #allenaremania #cremonese #Giampaolo - facebook.com facebook

11 - La Cremonese sarà l’11ª squadra diversa allenata da Marco #Giampaolo in Serie A, nessun altro tecnico ha mai allenato più club differenti nella storia della Serie A (a quota 11 anche Alberto Malesani e Carlo Mazzone). Esploratore. x.com