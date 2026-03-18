La Cremonese ha deciso di esonerare Davide Nicola dopo un ciclo di 15 partite in cui il team ha conquistato appena 4 punti, senza vittorie dal mese di dicembre. Al suo posto è stato scelto Marco Giampaolo, che prenderà in carico la squadra per le prossime sfide. La decisione arriva in seguito alle recenti prestazioni della squadra in campionato.

Niente più dubbi, anche perché il rendimento di soli 4 punti in 15 partite (con una vittoria che manca da inizio dicembre) sono davvero troppo pochi perché si possa continuare così. La Cremonese ha deciso di cambiare allenatore. Salta l’ottava panchina in Serie A, con Davide Nicola che saluta e con l’arrivo di Marco Giampaolo. La decisione è già stata comunicata a entrambi, ora si tratta solo di definire gli ultimissimi dettagli formali e burocratici perché il nuovo allenatore possa essere ufficializzato. I contratti. Prima di tutto, l’esonero. Che non comporta una risoluzione contrattuale: Nicola resterà sotto contratto con i lombardi fino al 2027, a meno che, in futuro, non arrivi un’altra proposta per un’altra panchina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cremonese, esonerato Davide Nicola: il crollo nelle ultime 15 partite. Arriva Marco Giampaolo

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