La Cremonese ha annunciato l'arrivo di Marco Giampaolo come nuovo allenatore, sostituendo Nicola, che è stato esonerato. Giampaolo ha già iniziato a lavorare con la squadra e il suo debutto in panchina è previsto per sabato contro il Parma. La società ha reso noto il cambio di guida tecnica attraverso un comunicato ufficiale.

Il tecnico prende il posto dell'esonerato Nicola. Sabato il debutto a Parma CREMONA - La Cremonese ha ufficializzato il cambio di guida tecnica. Dopo l'esonero di Davide Nicola, il club grigiorosso ha reso noto di "aver affidato a Marco Giampaolo l'incarico di allenatore della prima squadra. Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l'esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marco Giampaolo nuovo allenatore della Cremonese

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