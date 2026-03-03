Manutenzione stradale e valorizzazione del verde pubblico così Balanzano guarda al futuro

Da perugiatoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Balanzano sono in corso interventi di manutenzione stradale e lavori per valorizzare il verde pubblico. Inoltre, è stato avviato un nuovo percorso vita pensato per essere accessibile a tutta la comunità. Questi interventi mirano a migliorare gli spazi urbani e a offrire nuove opportunità di fruizione per i residenti.

Manutenzione stradale, valorizzazione del verde pubblico e un nuovo percorso vita fruibile per tutta la comunità.Queste alcune delle priorità di intervento per rilanciare la zona di Balanzano che sono emerse nel corso del confronto fra Comune di Perugia e cittadinanza, un percorso strutturato di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Manutenzione del verde pubblico a Torrione: l'intervento prosegueProsegue il programma biennale di manutenzione delle alberature cittadine cominciato a settembre scorso.

Nocera Superiore, prosegue il programma di manutenzione del verde pubblicoContinuano sul territorio comunale di Nocera Superiore gli interventi di potatura e manutenzione delle aree verdi e delle alberature cittadine,...

Altri aggiornamenti su Manutenzione stradale

Temi più discussi: Quartieri ’rafforzati’ . Via al decentramento. Più poteri di intervento su strade, verde e decoro; Sanremo 2026, tre premi ad Anas per mobilità sostenibile e sicurezza stradale; Sanremo, Anas trionfa con tre premi: focus su sicurezza stradale e mobilità sostenibile; Montesarchio: il comune avvia il programma adotta una rotatoria.

Strada 52 gallerie, 100.000 euro per manutenzione e valorizzazione(Arv) Venezia 30 lug. 2025 - Con lo stanziamento di 100.000 euro a favore del CAI del Veneto, la Regione Veneto conferma il proprio impegno per la tutela, la manutenzione e la valorizzazione ... ansa.it

Comunicato Stampa: Strada 52 gallerie, 100.000 euro per manutenzione e valorizzazione(Arv) Venezia 30 lug. 2025 - Con lo stanziamento di 100.000 euro a favore del CAI del Veneto, la Regione Veneto conferma il proprio impegno per la tutela, la manutenzione e la valorizzazione della ... iltempo.it

Trova facilmente notizie e video collegati.