Manutenzione stradale e valorizzazione del verde pubblico così Balanzano guarda al futuro

A Balanzano sono in corso interventi di manutenzione stradale e lavori per valorizzare il verde pubblico. Inoltre, è stato avviato un nuovo percorso vita pensato per essere accessibile a tutta la comunità. Questi interventi mirano a migliorare gli spazi urbani e a offrire nuove opportunità di fruizione per i residenti.

