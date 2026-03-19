Manuela Arcuri sul tradimento dell’amica che voleva rubarle il marito | L’ho vissuto come un lutto

Manuela Arcuri ha raccontato a Le Iene di aver vissuto come un lutto il tradimento di un’amica che aveva tentato di rubarle il marito. La attrice ha descritto il suo stato d’animo durante quel periodo e ha condiviso i dettagli di quanto accaduto, senza entrare in giudizi o supposizioni. La sua testimonianza è stata diretta e senza filtri.

Duro sfogo di Manuela Arcuri a Le Iene, cosa ha detto sull’ex amica che ha provato a rubarle il marito. Manuela Arcuri è tornata single dopo aver vissuto un’importante storia d’amore con Giovanni durata quindici anni, di recente è stata lei ad ufficializzare la fine del loro matrimonio. L’attrice parlando della rottura con l’ex marito ha anche rivelato che alcune amiche hanno provato ad avvicinarsi a lui quando hanno scoperto che erano in crisi. In quel momento lei era fragile e aveva bisogno di sostegno, ma si è sentita tradita. Ieri sera a Le Iene si è sfogata in merito alla delusione provata. Nel suo monologo ha detto: “Nella vita di ognuno di noi arriva un momento in cui capisci che da solo non ce la farai, in cui senti il bisogno di chiedere aiuto, di avere un’amica che ti consigli e che ti sostenga. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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