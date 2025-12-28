Napoli-Juve è sfida sul mercato | Manna accelera per il classe 2003 della Serie A

Napoli e Juventus si contendono Arthur Atta, centrocampista francese dell’Udinese, nel mercato estivo. Le due società hanno avviato trattative per assicurarsi il giovane classe 2003, con i partenopei che hanno già avviato contatti diretti con la proprietà friulana. La sfida tra i club italiani si concentra sulla futura destinazione del talento, in un mercato caratterizzato da attenzione e strategie mirate.

Napoli e Juventus sono pronte a sfidarsi per assicurarsi Arthur Atta, il centrocampista francese dell’Udinese, con i partenopei che hanno avviato contatti diretti con la proprietà friulana in vista della prossima estate. Tutto rimandato a giugno, quando le due big italiane potrebbero dare vita a un’asta vera e propria per il giocatore. Atta, è duello Napoli – Juve: il punto sulle trattative. Arthur Atta è esploso in questa stagione con l’Udinese, diventando un pilastro del centrocampo e dimostrandosi pronto per una big. Secondo Il Mattino, gli azzurri e i bianconeri vedono in lui il rinforzo perfetto per il futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

