Napoli Manna punta il talento croato | Sarà il vice Di Lorenzo

Il Napoli sta lavorando al calciomercato estivo e tra le operazioni in corso c’è anche il rinforzo sulla fascia destra. La società ha individuato un talento croato come possibile vice Di Lorenzo, puntando su questa figura per sostituire o affiancare il capitano azzurro. La trattativa è in fase di definizione, mentre si cercano i dettagli per perfezionare l’accordo.

Si lavora al calciomercato estivo e lo si fa su più ruoli. Tra i ruoli su cui si sta cercando di rinforzare il Napoli, c’è anche quello della mattonella occupata da Giovanni Di Lorenzo. Il direttore sportivo del Napoli cerca un vice Di Lorenzo, e lo avrebbe trovato in Moris Valincic, 23enne della Dinamo Zagabria. Vice Di Lorenzo, avanza il nome di Valincic: è sfida con l’Inter. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli è in trattativa per Moris Valincic. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per arrivare a ottenere il sì della Dinamo Zagabria e del calciatore, ma si lotta anche con un’altra big di Serie A. Sul calciatore c’è anche l’Inter, interessata da tempo al giovane calciatore croato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

