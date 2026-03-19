Manganiello ‘fermato’ dopo Inter Atalanta? Nessuna punizione Arbitrerà all’estero e tornerà dopo la sosta ma…

Gianluca Manganiello, arbitro coinvolto nelle discussioni dopo la partita tra Inter e Atalanta, non è stato sospeso dall’Associazione Italiana Arbitri. Secondo le comunicazioni ufficiali, arbitrerà in competizioni internazionali e tornerà a dirigere partite in Serie A dopo la sosta, prevista per fine marzo. La decisione non prevede alcuna punizione o provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

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MOVIOLA INTER-ATALANTA: MANCA RIGORE ALL'INTER

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Vedo che dopo Inter-Atalanta, giornalisti e non si scandalizzano per il clima tossico. E hanno ragionissima. Ma sono loro che l’hanno creato dopo Inter-Juventus con un episodio sì clamoroso, ma portato alla follia dai giornalisti con la crocifissione assurda di B x.com

Svelato l’audio tra sala var e arbitro durante Inter-Atalanta #salavar #manganiello #interatalanta - facebook.com facebook