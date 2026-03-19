L’arbitro Manganiello, che ha diretto la partita tra Inter e Atalanta, non subirà sanzioni e continuerà la sua carriera in un campionato straniero. Dopo la pausa, tornerà a dirigere le gare sul campo internazionale. Nessuna decisione disciplinare è stata presa nei suoi confronti e il suo futuro professionale proseguirà all’estero.

Inter News 24 Manganiello, il tanto discusso arbitro di Inter Atalanta, dirigerà un match di un campionato straniero. Ma tornerà dopo la sosta. Gianluca Manganiello, dopo le polemiche legate alla direzione di Inter-Atalanta, non è stato fermato dai vertici dell’ AIA. Il fischietto della sezione di Pinerolo, infatti, arbitrerà in un campionato straniero nel prossimo turno, seguendo un programma di scambi internazionali già pianificato. Secondo quanto spiegato da fonti arbitrali, la sua designazione fuori dai confini nazionali rientra nell’« alveo di regolari collaborazioni con campionati stranieri », smentendo di fatto le voci di una punizione tecnica dopo il pareggio di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Manganiello, che fine ha fatto l’arbitro di Inter Atalanta? Nessuna punizione, dirigerà in un campionato straniero. Ma dopo la sosta…

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