Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 30ª giornata Assente Manganiello dopo Inter Atalanta

Le designazioni arbitrali per la 30ª giornata di Serie A sono state ufficializzate dall’AIA tramite il proprio sito. Sono stati annunciati gli arbitri assegnati a tutte le partite in programma, con l’unica assenza di Manganiello, che non sarà presente nell’incontro tra Inter e Atalanta. Le decisioni riguardano tutti i match in calendario per questa giornata.

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