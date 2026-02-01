Durante la partita tra Como e Atalanta, Ahanor è stato espulso dopo soli otto minuti per un fallo di reazione su Perrone. L’arbitro ha deciso di assegnare comunque un calcio di punizione all’Atalanta, lasciando tutti senza parole. La decisione ha scatenato proteste da parte dei giocatori del Como, mentre i bergamaschi hanno preso il vantaggio con quella punizione. La partita è iniziata con un episodio che ha acceso subito le polemiche.

Ahanor espulso dopo 8' in Como-Atalanta per un fallo di reazione su Perrone, cosa è successo e perché l'arbitro ha fatto ripartire il gioco con una punizione per la Dea.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Como Atalanta

L'episodio nel finale di Cagliari-Milan ha suscitato discussioni riguardo a un possibile rigore per il tocco di braccio di Ricci su una rovesciata di Kilicsoy.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Como Atalanta

Argomenti discussi: Si salvano Ahanor (il migliore) ed Ederson, tutti gli altri nerazzurri sono insufficienti; Palladino dispiaciuto per la mancata risposta di squadra in Belgio; Union Saint Gilloise-Atalanta, le pagelle: Hien (5) timoroso, Lookman (5,5) rivedibile, Ahanor (6,5) garanzia; L’amarezza di Palladino: Ho rivisto Pisa e Verona, commessi troppi errori sciocchi.

Perché Ahanor è stato espulso dopo 8? ma l’arbitro ha assegnato un calcio di punizione all’AtalantaAhanor espulso dopo 8' in Como-Atalanta per un fallo di reazione su Perrone, cosa è successo e perché l'arbitro ha fatto ripartire il gioco con una punizione ... fanpage.it

Espulso Ahanor in Como-Atalanta: fallo a palla lontana su Perrone. Cosa è successoGesto di stizza del giovane difensore dell'Atalanta che lascia in dieci uomini i suoi dopo appena otto minuti ... msn.com

Serie A, Como-Atalanta 0-0 a fine primo tempo: espulso Ahanor, Dea in 10 Stadio Giuseppe Sinigaglia Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-23-risultati-cronaca-aggiornamenti-di - facebook.com facebook

Se l’immagine migliore possibile dell’espulsione di Ahanor è quella che ci hanno mostrato, Pairetto si è mangiato #ComoAtalanta. Non so francamente sulla base di cosa in tv dicano “il gesto di Ahanor è molto brutto” se non giustificare a prescindere l’operato x.com