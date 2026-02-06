Gruffalò ritorna dopo 20 anni | nella trilogia la nonna ha un ruolo centrale nei ricordi dell’eroe

Dopo vent’anni, il personaggio di Gruffalò torna in scena con una nuova avventura. Questa volta, il protagonista non è più solo una bambina, ma anche la nonna, che assume un ruolo centrale nella storia. La trilogia si arricchisce di un nuovo capitolo che mette in luce il legame tra generazioni.

Il Gruffalò torna dopo 20 anni. Questa volta, la sua avventura non si esaurisce più soltanto con la piccola, bensì con la nonna, che diventa il cuore della storia. Julia Donaldson, autrice britannica della saga, ha annunciato ufficialmente il nuovo libro, “Nonna Gruffalò”, previsto per la pubblicazione il 10 settembre. Confermato anche il ritorno di quella che è ormai una delle creature letterarie più celebri della storia moderna, il Gruffalò – metà orso, metà bufalo, con artigli affilati, una lingua molliccia e aculei violacei sulla pelliccia – torna a raccontare le sue avventure in un nuovo contesto, con un tocco di calore familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gruffalò Ritorna

