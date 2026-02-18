Ramadan mubarak Buon anno del Cavallo E il sindaco di Torino dimentica i cittadini cristiani

Il sindaco di Torino ha fatto gli auguri di Ramadan Mubarak e di buon anno del Cavallo, dimenticando i cittadini cristiani. La coincidenza delle festività della Quaresima e del Ramadan, quest’anno, ha portato a un’attenzione particolare sui messaggi inviati dalla politica locale. In città, alcuni cittadini cristiani si sono sentiti trascurati, mentre i musulmani hanno ricevuto riconoscimenti pubblici. La data, unica nel suo genere, ha creato una situazione inedita che ha acceso il dibattito tra i residenti.

Accade raramente ma in questo 2026 le ricorrenze dell'inizio della Quaresima e del Ramadan si incontrano nella stessa data. Oggi, mercoledì delle ceneri, per i cattolici inizia l'avvicinamento alla Pasqua mentre per i musulmani comincia il mese del digiuno: sono due percorsi diversi, entrambi meritevoli di rispetto, ma paralleli, a differenza di quanto troppo spesso si vuol far credere in nome di un'accoglienza forzata. Ciò non toglie che vadano onorati entrambi allo stesso nome nel nome del rispetto delle religioni. Eppure, ancora una volta, emerge una discriminazione e non nel senso che i soliti potrebbero intendere, ma al contrario.