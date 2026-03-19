Manageritalia Campania sì o no referendum sulla giustizia | confronto con Corona e Maresca

Il 22 e 23 marzo si terrà un referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, con un confronto tra i rappresentanti di Manageritalia Campania, Corona e Maresca. La discussione riguarda le questioni legate alla giustizia e alle modalità di gestione dei processi. Si parlerà delle diverse posizioni espresse dai partecipanti per chiarire i punti principali del referendum.

Comprendere al meglio le delicate questioni in gioco nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. Con questo obiettivo, Manageritalia Campania ha organizzato presso la sede di via Medina, 40, a Napoli, un interessante dibattito tra due autorevoli magistrati napoletani che hanno illustrato le ragioni del sì e del no alla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il conseguente sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura i cui membri non saranno più eletti, ma sorteggiati e l’istituzione di un’Alta Corte Disciplinare. A confrontarsi su questi e altri aspetti, con la moderazione del giornalista de “Il Mattino”, Leandro Del Gaudio, sono stati Vanni Corona e Catello Maresca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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