Referendum sulla giustizia confronto sulle ragioni del sì con Di Pietro e Morrone

Sabato sera alle 20 presso il ristorante “La Tana del Lupo” in via Emilia Ponente a Faenza si svolgerà un confronto pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. Alla discussione prenderanno parte Di Pietro e Morrone, due figure note nel panorama giudiziario, per approfondire i motivi a favore del “Sì”. L’evento mira a offrire un’opportunità per ascoltare le opinioni di chi sostiene questa posizione.

Insieme a lui interverranno il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, presidente della Commissione Ecomafie e portavoce del Comitato giovani avvocati per il Sì, e l'avvocato Eleonora Zanolli (esponente di Forza Italia), che porterà il punto di vista della professione forense. Al termine dell'incontro è prevista una cena conviviale.

