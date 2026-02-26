Referendum sulla giustizia sì e no a confronto | incontro con Alessandro Sterpa e Carlo Sotis

Si tiene un dibattito pubblico sulla riforma della giustizia, con interventi di esperti e rappresentanti che discutono le diverse prospettive sulla consultazione popolare. L'incontro offre l'opportunità di analizzare i punti chiave e le possibili conseguenze del provvedimento, senza tralasciare le opinioni contrastanti che lo accompagnano. La discussione si svolge in un clima di confronto aperto e diretto.

Un confronto pubblico per approfondire contenuti e implicazioni della riforma della giustizia al centro della consultazione popolare. L'incontro, dal titolo "Verso il referendum costituzionale – Sì e no a confronto", si tiene il 27 febbraio, alle 16,30, nella sala Mendel del convento della.