Manager rischia il processo per stalking | Minacciò la ex e le installò un gps in auto

Un manager è stato denunciato per stalking dopo essere stato accusato di aver minacciato la ex compagna e di aver installato un GPS nell’auto di lei. Le accuse riguardano comportamenti persecutori che si sarebbero verificati negli ultimi mesi. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che potrebbe portare a un processo.

Un noto manager è stato accusato di stalking: secondo le accuse avrebbe minacciato la ex compagna e le avrebbe installato un gps in auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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